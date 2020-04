Een 58-jarige man uit Steenbergen is vrijdagmiddag omgekomen door een motorongeval. Dat gebeurde op de Buitendijk in Hank (Noord-Brabant).

De man maakte met een bevriende motorrijder een toertocht. In een tunnel is hij vermoedelijk de macht over het stuur verloren en tegen de wand gebotst. Dat werd hem fataal.