56 korenwolven uitgezet in het wild in Zuid-Limburg

Opnieuw zijn in Zuid-Limburg tientallen korenwolven in het wild uitgezet. De 56 hamstertjes, die beschermd en bedreigd zijn, maakten deel uit van het speciale fokprogramma waaraan onder meer GaiaZoo in Kerkrade meedoet. De dieren werden vrijdag naar hun nieuwe leefgebied gebracht, maakte de dierentuin zaterdag bekend.

GaiaZoo zet zich sinds 2006 in voor de bescherming van de korenwolf in het kader van een groot regionaal soortbeschermingsproject in samenwerking met de Zoogdiervereniging en Wageningen Environmental Research.

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Zoogdiervereniging constateerden vorig jaar dat allerlei maatregelen om de populatie korenwolven in Zuid-Limburg uit te breiden nog niet echt geholpen hebben. Het blijft de komende jaren nodig om korenwolven te fokken en uit te zetten om uitsterven van de soort te voorkomen.

Tien jaar geleden sloegen natuurbeschermers alarm omdat het heel slecht ging met de korenwolf in Nederland. Dat leidde tot maatregelen, waaronder hamstervriendelijk beheer op landbouwpercelen. Nu blijkt dat de populatie nog steeds veel te klein is om slechte jaren te kunnen opvangen.