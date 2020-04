Een 52-jarige man die afgelopen zondag dood werd gevonden in zijn woning in Zwaag (Noord-Holland), is door een misdrijf om het leven gebracht. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Het lichaam van de man werd op eerste paasdag omstreeks 20.45 uur aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor. Forensisch experts buigen zich over sporen, daarnaast worden getuigen verhoord.

Over mogelijke motieven voor het misdrijf is niets bekendgemaakt.