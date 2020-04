50PLUS schrapt lidmaatschap Utrecht-voorzitter Leerkes

Het partijbestuur van 50PLUS heeft het lidmaatschap van de Utrechtse afdelingsvoorzitter Alfons Leerkes geschrapt. Leerkes, die het verzet tegen partijvoorzitter Geert Dales aanvoert, heeft hierover bericht ontvangen. Dat bevestigt hij na berichtgeving van het AD.

„Ik had een dergelijke actie wel verwacht”, zegt Leerkes. Maar dat betekent niet dat hij zich erbij neerlegt. Hij gaat zich beraden op stappen om te ondernemen tegen het besluit, in overleg met een jurist.

De afdelingsvoorzitter is een belangrijke speler in een hoogoplopend conflict binnen de partij. Leerkes stelt klaar te zijn met het geruzie. „Dit is een onbetaalde positie waar veel werk bij komt kijken”, zegt Leerkes over zijn voorzitterschap. „Dus op een gegeven moment is er wel een grens.”

Partijvoorzitter Geert Dales zegt dat het schrappen van het lidmaatschap van Leerkes niets te maken heeft met diens opstelling in het conflict. „Het is niet een rancuneuze actie of zo”, zegt Dales.

Dat Leerkes begin april een e-mail van Dales aan 50PLUS-Tweede Kamerlid Corrie van Brenk heeft rondgestuurd aan leden met daarin het verwijt dat Dales een „misstap” heeft begaan, „was de druppel”, aldus de partijvoorzitter. „Leden hebben veel vrijheid, maar wat niet mag is een vereniging onredelijk benadelen.”

Dales’ advocaat had gezegd dat het bestuur moest handelen. De 50PLUS-voorzitter zou zelfs zijn aangeraden aangifte te doen, maar daar wil Dales voorlopig nog niet aan. Hij wacht op de volgende zet van Leerkes.

Leerkes heeft meerdere keren om het vertrek van Dales gevraagd. Dat Dales de Tweede Kamer in wil, valt niet goed bij critici. Zij vinden bovendien dat hij te veel macht naar zich toe trekt. Het conflict houdt de gemoederen bij de ouderenpartij al weken bezig, en zorgt voor spanning in de partijtop en de Tweede Kamerfractie.