50PLUS mag digitaal stemmen over voorzitter kandidatencommissie

Ouderenpartij 50PLUS mag van de rechter een digitale stemming houden voor het voorzitterschap van de commissie die de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen samenstelt. De rechter in Den Haag bepaalde woensdag dat dit is toegestaan, omdat er vanwege het coronavirus een noodwet geldt die elektronisch stemmen mogelijk maakt.

Het kort geding werd aangespannen door een lid van de partij, die zich kandidaat wilde stellen als voorzitter van de kandidatencommissie. Volgens hem is het in strijd met de regels van de partij om elektronisch te stemmen. Volgens de statuten moet dit altijd schriftelijk gebeuren, maar de rechter oordeelde dat dat nu niet van toepassing is.