50PLUS gelast twee bijeenkomsten af in Brabant en Limburg

50PLUS heeft vanwege het coronavirus twee bijeenkomsten afgelast die woensdag zouden plaatsvinden in het Brabantse Oisterwijk en Venlo in Limburg. De partij vindt het niet verantwoord dat hun achterban bij elkaar komt om te praten over actuele thema’s, terwijl juist senioren kwetsbaar zijn voor het virus. Vooral in Noord-Brabant verspreidt het virus zich verder.

„Voor 50PLUS gaat de gezondheid van mensen boven alles”, meldt partijleider Henk Krol maandag. Op de bijeenkomsten werden enkele tientallen mensen verwacht.

De partij heeft zich laten leiden door het advies van het RIVM om niet naar plekken te gaan waar veel mensen samenkomen om de kans op besmetting tegen te gaan.