50PLUS: al 5000 handtekeningen voor referendum

50PLUS zegt zeker de helft van de steun binnen te hebben om de eerste horde te kunnen nemen voor een raadgevend referendum over de afschaffing van de wet-Hillen. De partij is fel gekant tegen wat zij de ‘aflosboete’ noemt voor huisbezitters en wil daarom een volksraadpleging over het onderwerp.

Een woordvoerder van de partij van Henk Krol zegt dat bij 50PLUS „over de 5000” handtekeningen zijn binnengekomen. Die stuurt de partij naar de Kiesraad. Het is niet bekend hoeveel de Kiesraad er zelf al binnengekregen. Uiterlijk 18 januari zijn 10.000 handtekeningen nodig om te kunnen beginnen aan de tweede fase. Daarin moet echt duidelijk worden of het referendum er komt. In die tweede fase zijn dan nog eens 300.000 handtekeningen nodig.

Om de handtekeningen te verzamelen is de website stopaflosboete.nl in het leven geroepen.Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zei vorige week dat het om een „zeer serieus” initiatief gaat.