50e editie Kerstcircus Ahoy afgelast

De vijftigste editie van het jaarlijkse Kerstcircus Ahoy gaat door corona niet door. De organisatie zegt geen volwaardige editie te kunnen organiseren.

Bij het circus in Rotterdam zouden verschillende internationale acts optreden. Maar omdat die met het vliegtuig zouden komen, brengt dat een risico met zich mee, zegt eventmanager Robin Koedood. Ook is de setting niet zo intiem als anders, doordat er veel minder bezoekers mogen komen en zij veel afstand moeten houden. „Op deze manier is de sfeer van Kerstcircus niet zoals onze bezoekers dat gewend zijn. Dat past niet in deze feestelijke editie”, aldus Koedood.

Het evenement zou plaatsvinden van 24 december tot en met 3 januari. Naar verwachting gaat het circus volgend jaar wel door, dan van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022.

Vorig jaar trok Kerstcircus Ahoy zo’n 40.000 bezoekers, verdeeld over zeventien voorstellingen in twee weken tijd.