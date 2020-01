5000 liter ontvlambare stoffen in woonwijk Bergen op Zoom

De politie heeft woensdag in een garagebox midden in een woonwijk in Bergen op Zoom zeker 5000 liter zeer ontvlambare chemicaliën gevonden. De politie meldde dat de chemicaliën worden gebruikt voor de bewerking van cocaïne.

De politie meldde aanvankelijk dat in de garagebox 3000 liter chemicaliën waren gevonden, maar uit nader onderzoek bleek dat het om 5000 liter ging. De politie doorzocht de garagebox aan de Korenberg na een tip van een buurtbewoner. Er is nog niemand aangehouden in verband met de vondst van de chemicaliën.