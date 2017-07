5000 ernstig psychiatrische patiënten meer

Het aantal patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in Nederland is in een jaar tijd met 5000 gestegen tot ruim 220.000. De zorgkosten voor deze groep in totaal bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Dat is gemiddeld 21.000 euro per patiënt, blijkt uit een analyse van zorginformatiecentrum Vektis.

De onderzoekers keken naar hoeveel mensen zo’n aandoening hebben per gemeente, de kenmerken en zorgkosten van deze patiënten. De gebruikte data zijn afkomstig uit informatiesystemen van Vektis, waarvoor zorgverzekeraars iedere maand bestanden aanleveren.

Van een ernstige psychiatrische aandoening is sprake als mensen langere tijd lijden aan zo’n ingewikkelde stoornis, waardoor ze problemen krijgen met bijvoorbeeld werk, relaties en financiën. Zij moeten intensief en langdurig behandeld worden. Mogelijk kampen ze met bijvoorbeeld schizofrenie, een depressie of ernstige persoonlijkheidsproblemen.