500 man bij Koerdische betoging Amsterdam

In Amsterdam zijn zaterdag ongeveer vijfhonderd mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de Turkse aanval in Syrië. De bijeenkomst is georganiseerd door Federatie Koerden in Nederland. Bij de betoging is veel politie aanwezig.

De betogers hebben zich verzameld bij het Amsterdamse stadhuis en lopen naar het Museumplein. Sommige dragen vlaggen bij zich van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en van Abdullah Öcalan, de leider van de partij, die vastzit in Duitsland.

Rondom de groep demonstranten is veel politie aanwezig. Zo staan er zeven ME-busjes, vier man van de bereden politie en diverse andere agenten klaar om de orde te bewaken. Op ongeveer 50 meter afstand van de demonstratie bevinden zich enkele tegendemonstranten. Zij dragen een Turkse vlag. Om hen heen staan ook politieagenten.

De protesten richten zich tegen het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Troepen van president Erdogan willen daarmee voorkomen dat de Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken.