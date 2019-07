500 kilo cocaïne ontdekt in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam heeft de douane 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vijftien sporttassen verstopt in een container met etherische limoenolie afkomstig uit Mexico.

„Het schip waar de container mee naar Rotterdam was gekomen, had onderweg ook nog een haven in Midden-Amerika aangedaan”, aldus het Openbaar Ministerie (OM) maandag. „In het kader van het onderzoek doen we geen mededelingen over eventuele aanhoudingen”, zei een woordvoerder.

De drugs zijn vrijdag al aangetroffen en inmiddels vernietigd. De partij had een straatwaarde van circa 30 miljoen euro. Het OM heeft samen met de douane, de FIOD en de Zeehavenpolitie een onderzoek ingesteld.