500 kilo cocaïne gepakt, Nederlanders vast

Twee Nederlanders worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van een partij van 500 kilo cocaïne. Een 53-jarige man uit Amsterdam zat op een zeilschip bij de Azoren waar de partij drugs in was verborgen. Op het schip werd ook een 41-jarige Est aangehouden die in Almere woont.

De politie onderschepte het zeiljacht ruim twee weken geleden. Nog diezelfde dag doorzocht de politie vier panden in Amsterdam en drie panden in Almere, Kortgene en Colijnsplaat. Op verzoek van de Spaanse politie werden afgelopen dinsdag een 53-jarige Nederland en 35-jarige man uit Amsterdam met de Engelse nationaliteit aangehouden. Die zitten nog vast in afwachting van hun overlevering aan Spanje.