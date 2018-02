50 tips na uitzending over Nicky Verstappen

De uitzending van Opsporing Verzocht over de dood van Nicky Verstappen, heeft vijftig nieuwe tips opgeleverd. Het tv-programma was dinsdagavond eenmalig vanuit het gemeentehuis in Landgraaf, om aandacht te besteden aan het DNA-verwantschapsonderzoek in verband met de moord uit 1998.

Volgens de politie gaat het om tips en suggesties van meedenkende kijkers en worden er ook namen genoemd.

Op 11 augustus 1998 werd toen de elfjarige jongen levenloos aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide. De dader is nooit gevonden. Dit weekend begint een groot DNA-verwantschapsonderzoek, in de hoop dat er na al die jaren toch nog een dader gevonden wordt. 21.500 mannen zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Het grootste deel woont in de omgeving van Landgraaf.