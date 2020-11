50 maanden cel en boete geëist tegen ‘transporteur’ drugsbende

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in een omvangrijk drugsproces 50 maanden cel en 20.000 euro boete geëist tegen de 39-jarige Murat K. uit Amsterdam. Voor de rechtbank in Alkmaar noemde de officier van justitie hem „een belangrijke speler en een onmisbare schakel” in een bende, die vanuit Zuid-Amerika via Schiphol cocaïne Nederland zou hebben binnengebracht.

K. is de eerste verdachte die terechtstaat in de drugszaak, die deze en volgende week loopt bij de rechtbank in Alkmaar. Maandag had ook Amsterdammer Serdar A. voor de rechter moeten verschijnen, maar hij werd afgelopen maand doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp. De politie liet na de moord weten dat hij mogelijk voor een ander is aangezien.

De aanklaagster noemde K. de „transporteur” en logistieke man van de bende, die een beroep deed op A. om de cocaïne vanaf de luchthaven naar buiten te brengen. Bij het organiseren van de transporten zou K. nauw hebben samengewerkt met drie medewerkers van het grondpersoneel op de luchthaven. Dinsdag staat de eerste van hen terecht.

Hoofdverdachte in het proces is de 52-jarige Surinamer Brian Y., die zichzelf vanaf dinsdag eveneens voor de rechter moet verantwoorden. De aanklaagster noemde hem maandag „de grote meneer, de opdrachtgever die voortdurend uit beeld probeerde te blijven”. Daarnaast was volgens het OM een hoofdrol weggelegd voor de 50-jarige Haarlemmer Marco M., door de officier van justitie omschreven als „de spin in het web, de makelaar die overal mensen voor regelde”. Hij verschijnt vanaf woensdag voor de rechter.

Het onderzoek naar de drugsbende startte begin 2017, na informatie vanuit het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de ‘geheime dienst’ van de politie. Via telefoontaps en observaties bracht de recherche in de maanden daarna de organisatie in beeld. Ook onderschepte de douane in die periode verschillende partijen cocaïne, die per vliegtuig vanuit Paramaribo naar Nederland waren gesmokkeld. Eind november dat jaar verrichtte de politie een lange reeks aanhoudingen.

De rechtbank heeft voor de strafzaak acht dagen uitgetrokken. De uitspraak is voorzien op 9 december.