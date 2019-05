50 huizen bevingsgebied Groningen opgekocht

Dit jaar worden vijftig moeilijk verkoopbare woningen in het aardbevingsgebied in Groningen opgekocht. In totaal hadden zich 76 huiseigenaren aangemeld voor het zogenoemde Koopinstrument, meldt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de speciale regeling heeft ingesteld naar aanleiding van de schade door de gasboringen in Groningen. Vorig jaar werden 53 huizen opgekocht.

Voor de opkoopregeling is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) draait op voor de kosten.

Van de 76 aanmeldingen bleken 62 aan de voorwaarden te voldoen. Twaalf woningen zijn op een reservelijst gezet. Als eigenaren van de vijftig geselecteerde woningen op reguliere wijze hun huis weten te verkopen dan schuiven woningen op de reservelijst door.

Woningen die al een lange tijd te koop staan en aanmeldingen met een verhuisnoodzaak kregen voorrang.