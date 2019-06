50.000 steunbetuigingen EHBO-les scholieren

Een petitie om EHBO-les als vast onderdeel van het vakkenpakket op middelbare scholen te krijgen is ruim 50.000 keer getekend. Het Rode Kruis en Schok & Pomp, een organisatie van artsen werkzaam (geweest) op de Spoedeisende Hulp, begonnen twee en een halve week geleden met de petitie. Ze hoopten op voldoende handtekeningen om hun wens op de politieke agenda te krijgen, minstens 40.000. Dat aantal is dus gehaald.

Vorige week meldde het Rode Kruis dat uit onderzoek onder 12- tot 18-jarigen was gebleken dat jongeren een slachtoffer na een ongeval wel willen helpen, maar dat angst een rol speelt. Van de 730 ondervraagde jongeren gaf 60 procent aan zeker hulp te willen verlenen, maar dat niet altijd durft. "Als ze EHBO op jonge leeftijd op school leren en oefenen in de klas, zullen ze eerder gaan helpen als dit nodig is", stelt het Rode Kruis.

"In Nederland heeft 17 procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat", stellen de initiatiefnemers. "Voor elkaar leren zorgen is om zoveel redenen nuttig, nu is het aan de politiek om te zorgen dat scholieren de kans krijgen dit te leren", zegt arts Bernard Leenstra, betrokken bij Schok & Pomp.

"Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat bijna de helft op de basis- en middelbare school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad", aldus het Rode Kruis.