‘50.000 Rotterdamse woningen bijgebouwd in 2040’

Om Rotterdam door de coronacrisis te helpen wil de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen) in 2040 minimaal 50.000 woningen bijgebouwd hebben in de stad. Dat staat in een actieplan, opgesteld samen met marktpartijen en woningcorporaties, dat hij donderdag aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd.

De coronacrisis heeft een grote impact op de Rotterdamse economie, zegt Kurvers. „Huizen bijbouwen, renoveren, transformeren, verduurzamen en onderhouden is de beste manier om de woningnood het hoofd te bieden en om de economie draaiende te houden. Het signaal van alle partijen is daarom: bouwen, bouwen, bouwen. Met elkaar kunnen we zo een fundament leggen voor nieuwe groei in de samenleving.”

In het manifest staan plannen voor zowel de lange als de korte termijn. Zo moeten er niet alleen zoveel mogelijk (betaalbare) woningen worden gebouwd voor Rotterdammers, ook moeten er voldoende bouwlocaties komen, wordt er onderzocht of er een overbruggingsfonds kan komen om het doorbouwen te faciliteren en of er eerder kan worden begonnen met het ontwikkelen van bouwgebieden. Nog voor het zomerreces moeten alle maatregelen concreet op papier staan.