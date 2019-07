‘5 procent kinderen krijgt slaapmiddel’

Een op de 20 kinderen (5 procent) gebruikt wekelijks melatonine als hulpmiddel om goed te kunnen slapen. Dat concludeert het Erasmus MC in een onderzoek onder 871 kinderen in Rotterdam. Hun gemiddelde leeftijd is 11 jaar.

Melatonine is een slaaphormoon dat het lichaam zelf aanmaakt en dat verkrijgbaar is bij drogisterijen. Vaak wordt het gebruikt om slaapritmeproblemen te behandelen bij volwassenen. Ook wordt het door artsen voorgeschreven aan kinderen met autisme of ADHD.

Het Erasmus waarschuwt ouders echter om voorzichtig te zijn met het gebruik van melatonine zonder doktersadvies, omdat onbekend is of het op lange termijn schadelijke effecten kan geven bij kinderen. „Als het slaaphulpmiddel verkeerd wordt gebruikt of bijvoorbeeld te kort voor het naar bed gaan wordt ingenomen, dan kan het zelfs de slaap verslechteren”, aldus een van de onderzoekers.