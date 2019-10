Het 5-jarige meisje dat zaterdag ernstig gewond raakte door een brand in een flat aan de Prinses Margrietstraat in Brunssum, is aan haar verwondingen bezweken. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

De brand ontstond doordat de kleding van het kind vlam vatte toen ze langs een kaars liep. Het meisje liep daardoor zeer ernstige brandwonden op. Door de brand raakte ook haar 30-jarige moeder gewond.

Het meisje werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Bochum (Duitsland) gebracht.