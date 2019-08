5 jaar geëist tegen voormalig No Surrenderlid

Justitie heeft voor de rechtbank in Assen 5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een voormalig No Surrenderlid. De 51-jarige Zwollenaar wordt ervan verdacht in 2014 en 2016 betrokken te zijn geweest bij minstens vier (zware) mishandelingen, al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en bedreiging.

In drie gevallen zou het gaan om zogeheten ‘bad standings’, waarbij leden van de motorclub No Surrender gedwongen werden de club te verlaten. Een bad standing gaat vaak gepaard met geweld, afpersing en gedwongen betaling. Hierbij liepen slachtoffers onder andere gekneusde en gebroken ribben op.

Volgens justitie leven de slachtoffers van de bad standings voortdurend in angst. Zelfs nu nog. „Een vereniging mag dan een bepaalde mores hebben, die kan natuurlijk nooit zo ver gaan dat het wetboek van strafrecht aan de kant wordt gezet’, aldus de officier van justitie.

In juni verbood de rechtbank in Assen No Surrender. Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Beide clubs hebben beroep aangetekend.