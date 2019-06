5 jaar cel voor poging tot doodslag op rivaal

Een man uit Woubrugge is veroordeeld tot vijf jaar celstraf, omdat hij met een dikke houten stok keihard op de minnaar van zijn vrouw had ingeslagen. Het slachtoffer liep daardoor zware verwondingen op, onder meer hersenletsel omdat zijn schedel op meerdere plekken was gebroken. Het is niet duidelijk of hij nog kan herstellen.

De rechtbank in Den Haag ging uit van poging tot doodslag, omdat de 42-jarige Nikola S. had kunnen weten dat de forse kracht waarmee hij op zijn rivaal insloeg, kon leiden tot diens overlijden. De stok was zeker 1,5 meter lang en 1 kilo zwaar. Voorbedachten rade - en dus poging tot moord - waarvan de aanklager uitging, vond de rechtbank te ver gaan. Daarom is de straf ook lager dan de zeven jaar die was geëist.

S. had zijn doelwit in november vorig jaar opgewacht bij diens huis in Hazerswoude. Hij wist toen al enkele weken dat zijn vrouw overspel pleegde. In de vroege ochtend viel hij het nietsvermoedende slachtoffer meteen van achteren aan. De rechtbank begrijpt de heftige emoties van S. maar dat is geen rechtvaardiging voor zijn gedrag, aldus het vonnis.

De dader moet het slachtoffer ruim 9000 euro schadevergoeding betalen. Hij werd vrijgesproken van vernieling van een auto tijdens de aanval.