5 jaar cel voor gedetineerde om mishandeling

Een 30-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij in de penitentiaire inrichting Zuyder Bos in Heerhugowaard een medegevangene ernstig heeft mishandeld. De man viel in november 2016 het 29-jarige slachtoffer aan en wierp een bijtende stof in diens gezicht. Daardoor raakte het slachtoffer aan één oog blind en ziet hij met het andere oog nog slechts 40 tot 50 procent.

Volgens het gerechtshof in Amsterdam pleegde de gedetineerde de mishandeling met voorbedachten rade. Het slachtoffer had een dag eerder al gehoord dat hij te pakken zou worden genomen. Het hof constateert dat de mishandeling niet plaatsvond in een plotselinge gemoedsopwelling. Volgens het hof heeft de man iemand „op een laffe en slinkse manier” ernstig visueel gehandicapt gemaakt.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie en de straf die de rechtbank de man eerder oplegde. Daarnaast moet de veroordeelde het slachtoffer een schadevergoeding van 100.000 euro betalen.