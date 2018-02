5 jaar cel voor doodsteken vriend na feestje

Een 28-jarige vrouw uit Marknesse is vrijdag door de rechtbank in Lelystad tot een celstraf van vijf jaar veroordeeld omdat ze haar vriend heeft doodgestoken. Dat gebeurde afgelopen juli, na haar verjaardagsfeest. De twee hadden die avond flink gedronken en kregen ruzie. De man viel de vrouw aan waarop zij hem met een mes één keer in zijn lies stak. Hij bloedde dood.

De vrouw zei dat ze handelde uit zelfverdediging omdat ze werd geslagen en aan haar haren getrokken. „De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich mocht verdedigen, maar niet op deze manier”, aldus het oordeel.

Tegen de vrouw was zeven jaar cel geëist.