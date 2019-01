5 jaar cel voor doden zoontje

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam is woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het doden van haar zeven maanden oude zoontje. De Italiaanse Katiuscia R. heeft bekend dat ze het kind in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gedood. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes jaar geëist.

Volgens de rechtbank is R. sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De Italiaanse woonde nog maar kort in Nederland en voelde zich hier geïsoleerd. Volgens deskundigen was ze depressief toen ze het kind doodde. Directe aanleiding was de ontdekking via een DNA-test dat haar partner niet de vader van het kind was, maar een man met wie ze een buitenechtelijke relatie had gehad.

Ze was bij de huisarts geweest, die haar had doorverwezen voor behandeling, maar daar gaf ze geen gehoor aan. R. heeft ook een nu 7-jarige zoon, die alleen met zijn overleden broertje thuis was toen de politie afkwam op een melding over een gedood kind. Hij zou er niks van meegekregen hebben.