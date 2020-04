5 jaar cel geëist tegen vermeende politiemol Mark M.

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vijf jaar cel geëist tegen vermeend politiemol Mark M. (33) uit Weert. M. zou toen hij nog bij de politie werkte voor zeker tienduizenden euro’s geheime politie-informatie hebben verkocht aan criminelen.

Bij de rechtbank in Den Bosch kreeg M. twee jaar geleden ook vijf jaar celstraf. De aanklager was het grotendeels eens met dat vonnis. „Politiemollen tasten het vertrouwen in de politie aan”, zei de advocaat-generaal. „Hij heeft van binnenuit de rechtsstaat willen ondermijnen.”

M. werd door de rechtbank nog vrijgesproken van het aannemen van geld, omdat daar geen direct bewijs voor was. De aanklager vergeleek de zaak met die tegen andere mollen. „In die zaken volgde ook een veroordeling, omdat voor het verstrekken van geheime politie-informatie geen enkele andere invoelbare reden kan zijn dan geldelijk gewin.”

Mark M., die momenteel in Oekraïne woont, was maandag via een beeldverbinding bij de rechtszaak. Hij ontkende de meeste beschuldigingen. Veel wilde hij niet vertellen. Hij ging eigenlijk alleen nog in op de undercoveroperatie die leidde tot zijn arrestatie in 2015. Hij vond dat hij was misleid en onder druk gezet, maar dat hij inderdaad een fout had gemaakt door geheime informatie te geven aan de undercoveragenten.

De zaak tegen M. en drie medeverdachten is de eerste grote strafzaak die inhoudelijk wordt behandeld sinds het ingaan van de coronamaatregelen en de sluiting van gerechtsgebouwen op 17 maart. Tegen medeverdachte Mark S. eiste de advocaat-generaal maandag een gevangenisstraf van drie jaar. Hij fungeerde volgens justitie als tussenpersoon. Vrijdag werd tegen twee vermeende afnemers al twaalf en acht maanden cel geëist.