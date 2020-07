5 jaar cel en tbs geëist voor ontucht met meerdere meisjes

Tegen de 26-jarige Gerrit van L. uit Schoonloo is maandag een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden geëist op verdenking van het plegen van ontucht met meerdere jonge meisjes, grooming en het vervaardigen en voorhanden hebben van meer dan tweeduizend kinderporno-afbeeldingen. Ook zou er een contactverbod moeten komen met alle slachtoffers.

Van L. zocht de afgelopen jaren via internet contact met jonge tieners en deed zich voor als een leeftijdsgenoot. De zaak kwam aan het rollen toen de moeder van een van de meisjes vorig jaar zomer de zaak niet vertrouwde. De man uit Drenthe werd opgepakt en aanvankelijk weer vrij snel weer vrijgelaten. Toen bleek dat de zaak waarschijnlijk veel omvangrijker is dan een enkel slachtoffer, is hij afgelopen najaar weer terug in de cel gezet. Sindsdien zit de man vast.

Van L. zei meteen bij aanvang van de zaak in de rechtbank Den Haag dat hij alles bekent. Hij heeft spijt, vertelde hij de rechter, en hij wil graag behandeld worden voor zijn pedofiele gevoelens.