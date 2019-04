5 en 6 jaar cel voor obermishandelaars Praag

De Nederlandse broers Armin N. en Arash N. zijn door de rechtbank in Praag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober in de Tsjechische hoofdstad. Door het geweld tijdens een vechtpartij raakte de ober vorig jaar zwaargewond. Hij heeft nog altijd last van zijn verwondingen. De broers mogen ook tien jaar Tsjechiƫ niet meer in.

Armin N. (29) kreeg zes jaar en Arash N. (32) vijf jaar cel.

Als de straf onherroepelijk is, dus als er geen hoger beroep wordt aangetekend, kunnen de mannen hun straf in Nederland uitzitten.