5,5 jaar cel voor voormalige Iraakse rechter

Een voormalig rechter uit Irak is in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 5,5 jaar cel. Dat is conform de uitspraak van de rechtbank vorig jaar en de eis in hoger beroep.

De 72-jarige Utrechter had als rechter in Irak valse arrestatiebevelen laten uitvaardigen tegen zijn toenmalige, in Nederland wonende en werkende schoonzoon en diens in Irak wonende broer. Dat had te maken met een familieconflict. Na het arrestatiebevel van Mohsin Al-K. werd zijn ex-schoonzoon door de politie in Nederland aangehouden en korte tijd vastgehouden. Ook de in Irak wonende broer zat korte tijd vast door het tegen hem uitgevaardigde arrestatiebevel.

Het hof oordeelt dat Al-K. misbruik heeft gemaakt van zijn macht. „Met zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen dat moet kunnen worden gesteld in rechters, waar ook ter wereld, op grove wijze geschonden. Wanneer van deze macht misbruik wordt gemaakt, schaadt dit de rechtsorde en het vertrouwen dat burgers in rechters moeten kunnen hebben”, aldus het hof.