470 drinkfonteinen op basisscholen in strijd tegen frisdrank

Om basisschoolkinderen te stimuleren water te drinken in plaats van frisdrank, worden er dit jaar 470 watertappunten in basisscholen en op schoolpleinen geplaatst. Scholen kunnen uit het Nationaal Preventieakkoord subsidie krijgen voor het installeren van de drinkfonteinen, waar in totaal 2 miljoen euro voor beschikbaar is.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) opende vrijdag het eerste punt bij basisschool An Nasr in Alkmaar. Hij hoopt dat er in totaal duizend tappunten komen en moedigt ook buurtbewoners aan ze te gebruiken. „Een watertap op een schoolplein is niet alleen lekker voor leerlingen, de hele buurt heeft er lol van.”

Volgens een woordvoerder hebben de tappunten meerdere voordelen ten opzichte van gewone kranen. „Die vind je vaak in ruimtes die alleen voor leraren toegankelijk zijn, of in wc’s, of er worden ook verfkwasten in afgewassen: die waterpunten hebben een andere uitstraling.”

Vanaf 23 september kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo subsidie aanvragen.