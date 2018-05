47 verwaarloosde honden in bedrijfspand

In een bedrijfspand in de gemeente Hof van Twente (Overijssel) zijn 47 verwaarloosde honden in beslag genomen. De dieren werden volgens de dierenpolitie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming onder erbarmelijke omstandigheden gevonden.

De meeste honden waren vermagerd, hadden verwondingen en zaten onder de ontlasting. In de vriezer vonden de handhavers bedorven vlees en een dode pup. In het pand zijn verder spullen in beslag genomen die volgens de politie verband houden met de illegale hondenhandel.

Een 63-jarige man is aangehouden voor illegale handel in honden en omdat hij niet voor de dieren heeft gezorgd. De honden worden elders opgevangen en verzorgd.