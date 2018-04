Bij vacatures in de cultuursector gaat het in 44 procent van de gevallen om een onbetaalde baan, zo blijkt uit cijfers van bureau Lahaut. Volgens dagblad Trouw, dat maandag schrijft over de cijfers, trekt de werkgelegenheid in de culturele sector wel aan.

Volgens de krant heeft bijna elke instelling in de culturele sector wel een betaalde vrijwilligerscoördinator in dienst. In de provincie Groningen hebben ze de meeste behoefte aan vrijwilligers, zo blijkt uit de onderzoekscijfers.