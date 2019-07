44 honden uit vervuilde woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft 44 honden uit een zwaar vervuilde woning in Noord-Holland gehaald. De bewoner was niet in staat goed voor de dieren te zorgen. De honden hadden onder meer ontstekingen aan de oren, een slecht gebit, een vacht met veel klitten en sommige waren mager, meldt de Dierenbescherming maandag.

De dieren zijn met spoed naar een opvanglocatie gebracht waar ze de nodige zorg krijgen. Ze hadden volgens een dierenarts snel medische zorg nodig en konden in de vervuilde omgeving waar ze zaten niet herstellen. Het huis lag vol met ontlasting en urine.