430.000 euro ingenomen van ‘windhappers’

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen 430.000 euro en administratie in beslag genomen. Twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 61 en hun twee vrouwen (61 en 57) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Op vier woningen is beslag gelegd.

Het onderzoek naar de verdachten werd opgestart na een melding van de Belastingdienst. Op papier bleken de vier verdachten geen noemenswaardige inkomsten en vermogen te hebben. Tegelijkertijd wonen ze in huizen zonder hypotheek. Daarnaast zijn via constructies in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen gekocht.

Volgens de FIOD gaat het mogelijk om zogenoemde windhappers. Dit zijn mensen die ogenschijnlijk van de lucht leven, omdat ze in Nederland geen inkomen hebben, maar wel een luxe leven leiden.