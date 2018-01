43 miljoen voor meer spoorboekloos rijden

Om op twee nieuwe trajecten het zogenoemde spoorboekloos reizen te realiseren, krijgt spoorbeheerder ProRail 43,3 miljoen euro van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Het gaat om de trajecten tussen Schiphol en Nijmegen en tussen Breda en Eindhoven, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De extra treinen zijn nodig om het groeiende aantal passagiers te kunnen vervoeren. Eind 2021 moet de tienminutentrein gaan rijden tussen Schiphol, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Vanaf eind 2024 moeten er dan meer intercity’s rijden tussen Breda en Eindhoven, schrijft Van Veldhoven woensdag aan de Tweede Kamer. De NS draagt 27 miljoen bij om het te realiseren. Het geld is bedoeld om onder meer sporen en perrons aan te passen.

Na een testperiode is in december de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven in de nieuwe dienstregeling van de NS opgenomen. De eerste resultaten zijn positief, aldus de bewindsvrouw. „Er is meer zitplaats en reisgemak voor reizigers, zonder dat de betrouwbaarheid wordt aangetast.”