42-jarige man doodgeschoten in Dordrecht

Het dodelijke slachtoffer van een van de twee schietincidenten in Dordrecht in de nacht van zaterdag op zondag is een 42-jarige inwoner van de stad.

De man werd zwaargewond aangetroffen in de Jacob van Heemskerckstraat. Hij was op straat neergeschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Getuigen hoorden rond middernacht meerdere schoten en zagen zeker een persoon wegrennen. De schutter wist te ontkomen. De politie heeft een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de schutter.

Bij het tweede schietincident op de Spirea raakte een 22-jarige man uit Dordrecht gewond aan een been. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Vooralsnog lijkt er volgens de politie geen relatie te bestaan tussen de twee schietpartijen. Er is nog niemand aangehouden.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is ontdaan door de gebeurtenissen. „Twee vreselijke incidenten afgelopen nacht in onze stad, waarbij helaas één dode is te betreuren. De politie maakt er stevig werk van. Mocht u meer informatie hebben, bel de politie”, twitterde de burgemeester.