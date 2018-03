41 uur tv-spotjes met politieke boodschap

Elke politieke partij met zetels in de Eerste of Tweede Kamer mag dit jaar vijftien tv-spotjes uitzenden en negentien op de radio. Het Commissariaat voor de Media heeft de zendtijd toegewezen, de NPO heeft de tijdstippen vastgelegd en door loting is bepaald welke partij wanneer te zien of te horen is.

Op de radio wordt in 2018 in totaal ruim 41 uur uitgetrokken voor de zendtijd voor politieke partijen en op tv bijna tien uur. De tv-spotjes zijn dagelijks, behalve zondag, even voor 18.00 uur te zien op NPO 1 en worden herhaald tijdens de middagtelevisie op NPO 2. Of de politieke partijen met hun radiospotjes een groot publiek zullen bereiken is de vraag: ze worden op werkdagen op Radio 5 na middernacht uitgezonden.

Rond Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen kunnen partijen hun politieke boodschap voor het voetlicht brengen als ze in ten minste negentien kieskringen deelnemen.

Politieke partijen hoeven geen aanvraag voor zendtijd in te dienen. De NPO stelt de zendtijd beschikbaar en zorgt voor de technische begeleiding voor de uitzending van de spotjes.