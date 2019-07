4000 kippen dood door hitte

Zo’n vierduizend kippen zijn donderdag om het leven gekomen als gevolg van de hitte in stallen aan de Graven in Neer, vlak bij Roermond. De brandweer is uitgerukt om de zeven stallen met in totaal 140.000 kippen te koelen. Dit omdat de eigen ventilatie in de stallen de hitte niet meer aankan, laat de brandweer weten.

Het gaat om zes weken oude vleeskuikens, die in stallen staan met elk 12.000 tot 30.000 kippen. Woensdag al was de kritische grens van 34 graden in de stallen overschreden, aldus de woordvoerder van de brandweer. „Bij meer dan 34 graden kunnen de hartspieren van de dieren het begeven”, zei de woordvoerder.

De brandweer spuit water op de daken zodat binnen de temperatuur daalt. „Hoe lang we hier kunnen blijven hangt natuurlijk wel af van de vraag of we straks naar een bosbrand moeten”, aldus de woordvoerder.