4000 Chinezen als cadeau naar Nederland

Bijna vierduizend Chinezen maken vanaf donderdag een rondreis door Nederland. Ze komen uit Shanghai en krijgen de reis van hun werkgever, producent van schoonheids- en gezondheidsproducten Sunhope Group, cadeau voor geleverde prestaties.

Hun rondreis van 3 tot en met 11 mei brengt het Chinese gezelschap in groepen van telkens vierhonderd naar de Zaanse Schans, Volendam, Giethoorn, het Designer Outlet in Roermond, de Keukenhof en een Amsterdams fotomuseum.

Volgens een woordvoerster van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC is het in China gebruikelijk dat bedrijven beloningsreizen organiseren voor medewerkers die goed presteren. De reis gaat steeds vaker naar Europa. „Nederland spreekt Chinezen aan. Ons land groeit gigantisch als reisbestemming voor Chinezen”, aldus de woordvoerster.

„Chinezen zijn echte funshoppers. Zo is Roermond in trek omdat alle bekende modezaken in het Designer Outlet vlak bij elkaar liggen. Ze geven er veel geld uit, ook om cadeaus voor familie te kopen.” Om die reden werken in de winkels op het outlet enkele tientallen personeelsleden die Chinees spreken.