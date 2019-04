400 individuele reizigers terug uit Sri Lanka

Vierhonderd Nederlandse vakantiegangers die op eigen houtje naar Sri Lanka zijn gegaan en terug willen, hebben nu een ticket. SOS International, dat de terugkeer van individuele reizigers co├Ârdineert, verwacht dat de laatsten uiterlijk donderdag thuis zullen zijn, aldus een woordvoerder.

Het gaat om Nederlandse toeristen die zelf contact hebben gezocht met SOS International. Ze krijgen het geld van het ticket terug van hun reisverzekering.

Vanwege de aanslagen in Sri Lanka heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag het reisadvies aangepast naar oranje en wordt mensen aangeraden alleen naar het land te gaan als het noodzakelijk is. Sindsdien halen reisorganisaties Nederlandse toeristen terug uit Sri Lanka. Zaterdag arriveerden de eerste 77 toeristen in Amsterdam, maandagavond laat wordt een tweede vlucht met ruim 290 Nederlanders aan boord terug verwacht op Schiphol. En ook de vierhonderd individuele reizigers weten nu wanneer zij terugvliegen.