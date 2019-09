400 bestuurders beboet voor rijden met mobiel

Bijna vierhonderd bestuurders in Breda en omgeving zijn de afgelopen week beboet voor rijden met een smartphone in de hand. Alle bekeuringen samen zijn goed voor een bedrag van bijna 95.000 euro, aangezien er per overtreding 240 euro afgerekend moet worden.

De weggebruikers liepen tegen de lamp tijdens zogenaamde touringcarcontroles van de politie. Agenten controleren vanuit een bus omdat ze dan beter zicht hebben op bestuurders van auto’s en vrachtwagens. Collega’s die hen volgen in onopvallende auto’s delen bekeuringen uit als overtredingen worden vastgesteld.

De controles leverden in totaal 526 bekeuringen op. Tientallen mensen kregen bijvoorbeeld een bon omdat ze geen gordel droegen.