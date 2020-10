Bij een stalbrand in Flevoland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 40 tot 60 kalveren om het leven gekomen. De brand woedde bij een melkveebedrijf aan de Visvijverweg in een buitengebied tussen Lelystad en Swifterband.

De brandweer kreeg rond 03.00 uur een melding binnen dat er brand was uitgebroken. De stal met de kalveren brandde volledig uit. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen stallen.

Rond 04.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven.