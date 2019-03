„40 procent zorgwerktijd voor administratie”

De helft van werknemers in de sector zorg & welzijn geeft aan een paar keer per maand tot vrijwel dagelijks met te weinig collega’s ingeroosterd te zijn. Ook besteden medewerkers in de zorg 60 procent van hun tijd daadwerkelijk aan zorg of hulpverlening aan patiënten, terwijl de overige 40 procent opgaat aan administratie en overige taken, zoals roostering en planningstaken. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van FNV Zorg en Welzijn, onder ruim 13.000 zorgmedewerkers.

Driekwart van de ondervraagden zegt er de afgelopen jaren meer administratieve taken te hebben bijgekregen. Daarnaast vinden ruim vier op de tien zorgmedewerkers dat de kwaliteit van de zorg in vergelijking met voorgaande jaren is verslechterd.

Voor ruim 1 miljoen zorgmedewerkers verloopt dit jaar de cao. De FNV zet in op de drie meest genoemde redenen van werknemers om de sector eventueel te verlaten: aanpak van de hoge werkdruk, een salarisverhoging van 5 procent en afspraken over een goede balans tussen werk en privé, aldus de bond.