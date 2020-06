40 maanden cel geëist tegen drugsrunner van corrupte douanier

ROTTERDAM (ANP ) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden geëist tegen een 53-jarige man uit Laag-Soeren die volgens justitie de veroordeelde corrupte douanier Gertie V. hielp. De man wordt verdacht van het voorbereiden van cocaïnetransporten via de Rotterdamse haven en het medeplegen van omkoping van de douanebeambte.

Dinsdag eiste het OM voor de rechtbank in Rotterdam dezelfde gevangenisstraf tegen een 51-jarige man die 590.000 euro aan contanten bewaarde in een wasmand op zolder van zijn woning in Dieren. Volgens justitie was dit smeergeld van de douanier, die vastzit voor ambtelijke corruptie en witwassen.

Uit het onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat deze verdachte, Jelle van der W., criminelen uit Apeldoorn tegen betaling in contact bracht met de douanier, die hij kende via een voetbalclub in Dieren. Ook gaf hij ze tips hoe ze ervoor moesten zorgen dat hun cocaïnetransport niet ontdekt zou worden. De verdachte is al eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege oplichting van Achmea.

De omkopingszaak die de rechtbank in Rotterdam deze week behandelt eindigt donderdag als de ex-vrouw van V. terechtstaat op verdenking van witwassen. De rechtbank doet op donderdag 25 juni uitspraak.