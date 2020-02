In een woning in het Brabantse Oosterhout hebben agenten woensdag meer dan 40 kilo speed ontdekt. De 36-jarige bewoner van het huis is opgepakt, net als een 40-jarige man van wie niet bekend is waar hij woont.

De politie heeft ook spullen in beslag genomen waarmee speed kan worden gemaakt. Daarnaast zijn een mes en een patroonhouder in beslag genomen. De gemeente heeft de woning gesloten en verzegeld, wat betekent dat er voorlopig niemand mag wonen.