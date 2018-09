Door een ongeluk in het Zeeuwse Hoedekenskerke met een landbouwmachine zijn vrijdagmorgen vier mensen gewond geraakt. Door het ongeval raakte een onbekend aantal mensen bekneld. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Goes overgebracht voor onderzoek. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld. Volgens de politie gebeurde het ongeluk bij een boomgaard.