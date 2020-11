4 maanden voorwaardelijk voor bedreiger Kamerlid Omtzigt

De politierechter in Den Haag heeft Danny V. woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor het belagen en bedreigen van CDA’er Pieter Omtzigt afgelopen zomer. De 26-jarige man uit Heerlen volgde het Kamerlid op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag. Hij uitte daarbij bedreigingen en schold Omtzigt uit.

„Vooropstaat dat iedere burger mag laten blijken als je niet eens bent met beslissingen van politici, maar er zijn grenzen. Met het plegen van deze feiten heeft u de grenzen in vérgaande mate overschreden”, zei de politierechter. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vier maanden, waarvan één maand voorwaardelijk geëist. De officier van justitie noemde het gedrag van D. „schandalig” en „buitengewoon laakbaar”.

De politierechter sprak de verdachte voor een deel vrij van de aanklacht. „Er is namelijk geen sprake van een voltooide bedreiging. Uw woorden ‘Ik maak je dood’ hebben het slachtoffer Omtzigt een dag later bereikt. Hij gaf aan dat hij toen inmiddels in veiligheid was. De dreiging en de onveiligheidsgevoelens waren op dat moment niet meer aanwezig. Dus daarvoor volgt vrijspraak.”

De rechter acht een poging tot bedreiging wel bewezen: „Met uw woorden ‘Ik maak je dood’ heeft u op zijn minst voorwaardelijke opzet gehad, een juridische term. Anders gezegd, nam u op de koop toe dat u daarmee Omtzigt kon bedreigen.”

Ook is V. veroordeeld voor het hinderen en belemmeren van het Kamerlid, al leverde hem dit geen extra straf op. „U bent recht voor Omtzigt gaan staan. U stond neus aan neus in coronatijd en u dwong hem daarmee zijn looprichting te veranderen of tot stilstand te komen”, zei de politierechter. „Bovendien bent u hem hinderlijk blijven volgen.”

De maatschappelijke impact was groot, zei de politierechter. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte bij de politie. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel. De politierechter zegt daarover: „Politici hebben er belang bij dat ze op een normale manier en onbelemmerd hun werk moeten kunnen doen.”

V. wil demonstraties blijven bezoeken. Daar maakt de rechter zich zorgen over: „Het is belangrijk dat u wordt weerhouden dat u weer soortgelijke feiten gaat plegen als u uw onvrede wilt uiten. En dat u zich realiseert wat er op het spel staat als u het toch zal doen.”