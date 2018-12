4 jaar geëist voor ‘levensgevaarlijke’ smokkel

Een 48-jarige man uit Amersfoort heeft dinsdag voor de rechter in Zwolle vier jaar cel tegen zich horen eisen voor een „levensgevaarlijk geval van mensensmokkel”. De man zou hebben geprobeerd vier mensen, onder wie een hoogzwangere vrouw, achterin een bestelbusje zonder ventilatie te smokkelen. Het busje werd in Frankrijk onderschept, toen het onderweg was naar Engeland.

De man zou ook betrokken zijn geweest bij de smokkel van twee vrouwen via Zweden naar Engeland, een paar mannen via België en een onbekend aantal anderen. Tegen een agent die als informant in het onderzoek was ingezet, sprak de Amersfoorter over de smokkel van vijftien mensen.

De man heeft het geld dat hij met de smokkel zou hebben verdiend mogelijk vergokt in casino’s. De rechtbank neemt desondanks in januari een beslissing over de ontneming van ruim 190.000 euro die hij met de smokkel zou hebben verdiend.

De uitspraak over de mensensmokkel is op 20 december.