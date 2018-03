4 jaar cel voor witwassende bitcoinhandelaar

Een 38-jarige bitcoinhandelaar die voor bijna 12 miljoen euro aan virtuele munten witwaste, heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen. Volgens de rechtbank wist de verdachte, die ook terechtstond voor hennepteelt, dat het om crimineel geld ging en heeft hij door het witwassen de onderliggende criminaliteit ondersteund.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden vijf jaar cel geëist. Volgens het OM was het virtuele geld dat de man in twee jaar tijd inwisselde voor gewoon geld vermoedelijk afkomstig van illegale handel op internet in drugs en andere verboden goederen.

De 38-jarige verdachte is een in Amsterdam wonende Brit. ln het vonnis wijst de rechtbank op de aantasting van de legale economie door witwassen.