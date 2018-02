4 jaar cel voor mishandeling en verduistering

Een 45-jarige Hagenaar heeft vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, gekregen omdat hij seks had met twee minderjarige meisjes, ook vrouwen mishandelde tijdens sadistische seks en veel geld van zijn kerkgenootschap heeft verduisterd. Met dit geld, ruim 435.000 euro, betaalde hij jarenlang de meisjes en vrouwen.

De rechtbank in Den Haag sprak Richard B. vrij van het gebruiken van dwang om seksuele handelingen te verrichten of te dulden. De straf is lager dan de vijf jaar cel en tbs die de officier van justitie had geëist wegens ernstige seksuele mishandeling van vier vrouwen en het achteroverdrukken van het geld.

Volgens de rechtbank is bewezen dat B. grenzen tijdens de extreem sadistische seks in ernstige mate heeft overschreden, omdat hij niet ophield als de jonge vrouwen dat aangaven.